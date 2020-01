O líder socialista Pedro Sanchez foi eleito nesta terça-feira (7) presidente de uma coalizão de Governo de esquerda na Espanha, após uma votação apertada no Congresso que encerra oito meses de paralisação política.

No poder desde junho de 2018, o líder do PSOE obteve 167 votos a favor, 165 contra e 18 abstenções que permitirão a ele permanecer no comando do executivo espanhol. Também dá início a uma coalizão inédita com o radical partido de esquerda Podemos.