Confira imagens da virada do ano ao redor do mundo

Antes da virada do ano no Brasil, diversos outros países do mundo já comemoravam a chegada de 2020. Multidões se reuniram nos mais diversos pontos turísticos de cada localidade para celebrar o novo ano.

Ano novo na Rússia AFP

Na Rússia, a queima de fogos aconteceu próximo ao Kremlin, sede do governo situada em Moscou.

Ano novo na Indonésia AFP

Na Indonesia, um dos locais onde o ano novo foi comemorado foi em Jacarta.

Ano novo em Berlim AFP

O Portão de Brandemburgo foi o cenário para o show pirotécnico em Berlim, na Alemanha.

Ano novo Grécia AFP

Os fogos de artifício na Grécia puderam ser vistos do antigo templo de Partenon, no topo da Acrópole de Atenas.



Ano novo França AFP

Na França, a multidão se reuniu na famosa avenida Champs-Élysées, em Paris, com direito a fogos vistos do Arco do Triunfo.

Ano novo Londres AFP

Em Londres, na Inglaterra, os fogos foram lançados ao redor da London Eye, famosa roda-gigante da cidade.