Conferência sobre África termina com adoção de Declaração de Yokohama

A Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento Africano (Ticad), com três dias de duração, que debateu o desenvolvimento econômico e social da África terminou nesta sexta-feira, em Yokohama, Japão, com líderes e representantes adotando a "Declaração de Yokohama". Esta foi a sétima edição da conferência desde que começou a ser realizada, em 1993. A Ticad é o pilar da política estrangeira do Japão na África.

Na cerimônia de encerramento, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse o seguinte: "Uma África dinâmica é, agora, uma parceira do Japão, e nós vamos crescer juntos. Confirmei este sentimento através da conferência que presidi por três vezes."

A declaração final mencionou o aproveitamento do potencial de investimentos do setor privado para melhorar o crescimento econômico e social na África. Também prometeu continuar a combater doenças infecciosas investindo mais em iniciativas no setor de saúde.