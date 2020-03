Confeiteiro cria doces no formato do coronavírus após fiasco de feira na Alemanha

Na Alemanha, um mestre confeiteiro decidiu criar uma linha de docinhos com a aparência do novo coronavírus. O "praliné" foi batizado de "Corona Anticorpo" e tem versões em diferentes cores.

Pralinê ou pralina (do francês praline) é um doce feito com amêndoa torrada, envolvida em açúcar e cristalizada: ou seja, é uma amêndoa caramelizada. Os pralinês são também bombons de chocolate recheados, inventados na Bélgica ,em que são utilizadas amendoas, mas também nozes, avelãs.

O confeiteiro Torsten Roth apresentou sua criação em Erfurt, na cidade medieval perto de Berlim, capital alemã.

Mestre confeiteiro quis dar uma resposta à pandemia com humor Foto: Reprodução

Em entrevista ao jornal britânico The Independent, ele contou que teve a ideia de criar os docinhos parecidos com o coronavírus durante uma feira de gastronomia, que fracassou em atrair visitantes devido ao clima de apreensão com a doença, que cancelou ou adiou diversos eventos de diferentes setores no mundo inteiro.

Diante da falta de público para visitar seu estande, ele resolveu responder com humor e aproveitou as diversas imagens ilustrativas do formato do coronavírus para criar os novos docinhos.

Coronavírus tem esse nome devido à estrutura que lembra coroas Foto: Reprodução

O coronavírus vem das projeções em forma de coroa em sua superfície e é derivado de corona, o termo latino usado para coroa.