Comitê da Câmara aprova artigos de acusação de impeachment contra Trump

O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes aprovou nesta sexta-feira dois artigos da acusação de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele é acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso, o que abre caminho para uma votação pelo pleno da Câmara na próxima semana.

A votação no comitê seguiu as divisões partidárias, com a oposição democrata em defesa do impeachment. Na quinta-feira, houve divergências entre democratas e a situação republicana sobre se Trump pressionou de modo impróprio a Ucrânia para investigar o ex-vice-presidente Joe Biden, pré-candidato à presidência democrata, e depois para tentar impedir o Congresso de investigar completamente as alegações.

Os artigos foram aprovados no comitê com voto de 23 democratas, enquanto 17 republicanos se opuseram a ele. Caso o pleno da Câmara aprove ao menos um dos quesitos pelo impeachment, o assunto irá para o Senado, controlado pelos republicanos. Nesse caso, a expectativa é que a oposição não tenha a maioria de dois terços necessária para retirar o presidente do posto. Fonte: Dow Jones Newswires.