Colômbia: Mulher fica presa nas grades da casa da vizinha ao tentar espiar residência

Uma mulher ficou com a cabeça presa na grade de uma portão por cinco horas após tentar espiar a vizinha. Ela só conseguiu se soltar após a chegada dos Corpo do Bombeiros. O caso aconteceu no início deste mês, na cidade de La Virginia, na Colômbia.

Após cinco horas com a cabeça presa na grade e de muitas tentativas, a mulher conseguiu se libertar.

"Aconteceu na Colômbia. Um fato incomum, uma mulher ficou presa por 5 horas nos portões de uma casa na cidade de La Virgínia, Colômbia, quando ela colocou a cabeça para ver se a vizinha dela estava dentro de casa, curiosa ... Isso não aconteça com você", Diz a mensagem na postagem.