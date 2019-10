Cinco pessoas morrem em pouso de emergência de avião de carga na Ucrânia

Cinco pessoas morreram no pouso de emergência de um avião de carga, procedente de Vigo (Espanha), perto do aeroporto de de Lviv, oeste da Ucrânia, na quinta-feira, anunciaram as autoridades locais.

"Cinco pessoas morreram e três ficaram feridas", informou o serviço de emergência ucraniano, que explicou que as vítimas eram sete membros da tripulação e uma pessoa que acompanhava a carga.

O avião Antonov 12 pousou na quinta-feira a menos de dois quilômetros da pista do aeroporto de Lviv. O ministro ucraniano de Infraestruturas, Vladyslav Kryklii, anunciou cinco mortes no acidente. Kryklii afirmou que o avião, da Ukraine Air Alliance, foi obrigado a fazer o pouso de emergência por falta combustível.