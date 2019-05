Cidade mexicana aposta em ursa gigante de pelúcia para atrair turistas

Quem nunca teve um urso de pelúcia na infância? Agora imagine um com 20 metros de comprimento e com 4 toneladas. Essa é Xonita, a ursa de pelúcia do mundo, que entrou para o Livro Guinness dos Recordes.

A apresentação da ursa gigante ocorreu na cidade mexicana de Xonacatlán. Foi preciso um estádio para exibir a boneca. Até o prefeito da cidade, Serafín Gutiérrez Morales, quer capitalizar com nova atração.

AFP

Xonacatlán quer ficar famosa mundialmente como "cidade da pelúcia" e assim atrair muitos turistas. Está sendo discutida uma programação de eventos em torno da figura de Xonita.

AFP

A ursa de pelúcia gigante foi produzida durante um período de três meses.