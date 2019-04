Ciclone Kenneth: Moçambique se prepara para mais uma tempestade destrutiva

Moçambique está se preparando para a chegada de outro ciclone após a devastação do Ciclone Idai no mês passado, que matou centenas de pessoas e deixou milhares de desabrigados.

O ciclone Kenneth também está previsto para atingir a Tanzânia, trazendo forte ventania e chuvas torrenciais.

Autoridades na Tanzânia aconselharam as pessoas nas regiões costeiras do sul a se mudarem para áreas mais seguras.

Os moradores foram avisados ​​para esperar danos nas suas casas e fazendas.

O ciclone Idai atingiu terra firme perto da cidade portuária de Beira, em 14 de Março, com ventos de até 177 km / h provocando chuvas torrenciais que causaram inundações desastrosas.

Mais de 700 pessoas foram mortas em Moçambique, no Malawi e no Zimbabué e pelo menos três milhões ficaram necessitadas de assistência humanitária.

As regiões de Lindi, Mtwara e Ruvuma da Tanzânia foram listadas como as mais propensas ao fenômeno climático, que deverá atingir o país na quinta-feira (25).



As autoridades pediram às pessoas que moram em casas de barro que procurem abrigo onde elas estariam seguras.

O ciclone tropical Kenneth deve atingir a costa de Cabo Delgado com ventos de mais de 200 quilômetros por hora.

Voluntários da Cruz Vermelha foram colocados em alerta na Tanzânia e em Moçambique. A organização emitiu alertas às comunidades no norte de Moçambique com maior probabilidade de sofrer inundações e deslizamentos de terra.



A diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maita, disse que “já posicionados meios logísticos para socorrer as mais de 600 mil famílias que poderão ser assoladas pelo mau tempo”.

A companhia Linhas Aéreas de Moçambique cancelou a ligação Maputo-Pemba, depois que foi emitido um alerta vermelho pelo Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique.