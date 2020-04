Ciclone Harold deixa rastro de destruição em Vanuatu, no Pacífico Sul

O ciclone tropical Harold destruiu, nesta terça-feira (7), parte da segunda maior cidade de Vanuatu, um país-arquipélago do Pacífico Sul - informaram as equipes de socorro locais, acrescentando que as ações preventivas das autoridades evitaram óbitos até o momento.

Depois de deixar 27 mortos na última semana em sua passagem pelas ilhas Salomão, o ciclone Harold atravessou o norte do arquipélago de Vanuatu na madrugada desta terça. Com uma potência máxima de cinco, transformou-se em um superciclone.

Com uma população de 16.500 pessoas, a cidade de Luganville foi diretamente atingida por ventos de 235 quilômetros por hora. Danificou imóveis e e causou sérias inundações.

A diretora da World Vision de Vanuatu, Kendra Gates Derousseau, disse que, segundo um representante local desta ONU, os danos causados são comparáveis ao último ciclone Pam. De categoria cinco, Pam arrasou o país em 2015 e matou 11 pessoas e demandou uma grande operação de ajuda internacional.

Até o momento, não há informações sobre mortos, ou feridos em estado grave, segundo a ONG.