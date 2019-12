Choque entre navios de cruzeiro no Caribe deixa seis feridos

Seis pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira na colisão de dois navios de cruzeiro no porto da ilha mexicana de Cozumel, no Caribe, informaram funcionários da empresa de navegação.

"Carnival Glory estava no processo de atracação quando entrou em contato com o Carnival Legend, que estava atracado", revelou a empresa americana Carnival, que opera os dois navios.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L