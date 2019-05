Uma blogueira chinesa foi atacada por um polvo enquanto tentava comer o animal vivo. O conteúdo foi transmitido ao vivo em rede social chinesa, mas depois viralizou pelo YouTube.

Segundo o canal de vídeos inglês, DVM News, a blogueira é conhecida pelo apelido de "seaside girl Little Seven" e publica com regularidade vídeos dela mesma devorando frutos do mar ainda vivos.

Ela aparece desesperada no vídeo quando se dá conta de que o bichinho está cada vez mais grudado no rosto dela. "É muito doloroso, eu não consigo removê-lo", disse a blogueira, já com a pele distorcida.





Na China, as redes sociais globais como Twitter, YouTube e Facebook são proibidas pelo governo. Nasceram então, opções locais como o aplicativo Kuaishou, usado para compartilhamento de fotos e transmissões de vídeo ao vivo.

Há outros vídeos de chineses comendo o mesmo animal vivo, mas que conseguiram terminar a façanha.