China registra queda de novos casos de coronavírus pelo 3º dia seguido; suspeitas crescem no Brasil

A China anunciou, nesta quarta-feira (4), mais 38 mortos por coronavírus e 115 novos diagnósticos positivos, sendo estes registrados apenas na província de Hubei, epicentro da epidemia.

A queda neste índice acontece pelo terceiro dia consecutivo, o que mostra que as medidas de quarentena sobre mais de 50 milhões de chineses parecem fazer efeito.

Desde o início da epidemia de COVID-19, em dezembro passado, 80.422 pessoas foram infectadas e, destas, 2.984 morreram, no país, de acordo com atualização da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Enquanto os índices caem na China, no resto do mundo o contágio só cresce. O número de infectados no Brasil mais que dobrou, entre entre sábado (29) e segunda-feira (2).

Até esta quarta-feira, foram diagnosticado dois brasileiros com a doença, ambos vindos da Itália, país europeu mais afetado pela epidemia, para São Paulo. No Ceará, não tem casos confirmados, mas 19 pessoas estão sob observação. Outras nove suspeitas já foram descartadas, no Estado.

NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITAS NO CEARÁ

Os pacientes com suspeita do novo coronavírus procuram o sistema de saúde, fazem exames que são analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen), em Fortaleza.

A análise do Lacen aponta então se estes pacientes estão com alguma doença que já circula no Ceará, como algum tipo influenza. Dos casos descartados para coronavírus no Ceará foram confirmados para os vírus respiratórios influenza B, influenza A H1N1, influenza A H3N2, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), metapneumovírus e rinovírus.

Preocupação mundial

Com a diminuição de casos diários na China, a preocupação, agora, é com seus cidadãos contaminados após viagem ao exterior: pelo menos 13 chegaram com sintomas do vírus, sendo oito - na província de Zhejiang (leste) - de pessoas que regressaram da Itália, o país europeu mais afetado pela epidemia.

O segundo grupo é formado por pessoas que trabalhavam em um restaurante de Bérgamo, a 40 quilômetros de Milão.

Agora, os viajantes que chegam a Pequim procedentes de países mais afetados pelo novo coronavírus, como Coreia do Sul (5.328 casos, 142 novos e 32 mortes), Itália (2.502 casos, nenhum novo e 79 mortes), Irã (2.336 casos, nenhum novo e 77 mortes) e Japão (287 casos, 19 novos e 12 mortes), devem permanecer em quarentena por 14 dias.

No mundo todo, foram confirmados 93.094 casos, com 3.198 mortes, segundo dados da OMS, até a publicação desta matéria. De acordo com levantamento feito pela AFP, desde terça-feira (3), às 17h GMT (14h de Brasília), foram diagnosticados 388 casos novos e 46 mortes.

Além disso, no mesmo dia, o Iraque anunciou sua primeira morte. Argentina, Chile, Gibraltar e Polônia anunciaram os primeiros casos em seus territórios.

Com informações da Agence France-Presse.