Com o anúncio de 397 novos casos de coronavírus na China, neste sábado (22), pela comissão nacional de saúde do país, observa-se a diminuição do número de infectados pela epidemia. No dia anterior, esse total era de 900 infectados.

Segundo a comissão, foram registradas 109 mortes pelo vírus nas últimas 24 horas, o que eleva o total nacional para 2.345 vítimas fatais. Na sexta-feira (21), foram 118. O número de infecções na China continental (exceto Hong Kong e Macau) ultrapassa 76.000.