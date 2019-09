China entrará com processo na OMC contra últimas tarifas dos EUA

O Ministério do Comércio da China (MofCom, na sigla em inglês) afirmou nesta segunda-feira que entrará com um processo no mecanismo de resolução de disputas da Organização Mundial do Comércio (OMC) contra o primeiro lote de tarifas dos Estados Unidos sobre US$ 300 bilhões em importações do país asiático, que entrou em vigor neste domingo, 1º de setembro.

"As medidas de tributação dos EUA são seriamente contrárias ao consenso dos chefes de Estado dos dois países em Osada (na cúpula do G20)", diz o MofCom em comunicado. "A China está fortemente insatisfeita e resolutamente oposta. Em acordo com as regras relevantes da OMC, a China vai salvaguardar firmemente os seus direitos e interesses legítimos e defender resolutamente o sistema de comércio multilateral e a ordem internacional do comércio."