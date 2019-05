Chile: Tornado raro devasta cidade; veja imagens

Um inédito tornado causou estragos na cidade de Los Angeles, no sul do Chile, onde causou danos a mais de 50 casas e deixou uma dezena de feridos, segundo autoridades locais.

>Próxima temporada de furacões aponta influência do El Niño no segundo semestre

O fenômeno incomum aconteceu na tarde na quinta-feira na zona norte da cidade chilena de Los Angeles, a cerca de 800 km ao sul de Santiago, um lugar onde não havia registros da ocorrência de tornados.

MUNDO | São impressionantes assustadoras as imagens de um tornado que atingiu às 18h de hoje, hora local, a localidade de Los Ángeles, região de Biobío, no Centro-Sul do Chile. pic.twitter.com/MYXhNb8myW