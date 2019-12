Chanceler boliviana diz que país terá novas eleições entre março e abril

A chanceler do governo interino da Bolívia, Karen Longaric, disse que a nova eleição presidencial deve ocorrer entre março e abril e que será "a eleição mais livre que já houve na Bolívia".

A convocação de um novo pleito está sendo prometida desde que a senadora Jeanine Añez se autoproclamou presidente interina, em 12 de novembro, ocupando o vácuo de poder deixado após a renúncia de Evo Morales, de seu vice e dos presidentes do Senado e da Câmara.

As eleições de 20 de outubro foram marcadas por idas e vindas e acusação de fraude – e um relatório divulgado na quarta-feira (4) pela OEA (Organização dos Estados Americanos) concluiu que houve "ações deliberadas para manipular os resultados", incluindo alteração e queima de atas de votação e falsificação de assinaturas.

Segundo Longaric, os membros do MAS (Movimento para o Socialismo), partido de Evo, estão colaborando com a transição e querem participar do processo eleitoral, "desta vez com uma diretoria renovada, diferente daquela que causou tantos danos às nossas instituições".

A chanceler disse que o que ocorreu em seu país está "longe de ser um golpe, porque se seguiram os passos da Constituição". Quando perguntada sobre o fato de a renúncia de Evo não ter sido aprovada pela Assembleia Legislativa, ela respondeu que o ex-presidente, que está asilado no México, "abandonou o país, abandonou suas funções e pediu refúgio em outro país, ou seja, deu provas suficientes de que sua renúncia era irreversível".

Longaric conversou com a reportagem ao final da Cúpula do Mercosul, na cidade de Bento Gonçalves (RS). No início da plenária dos presidentes, recebeu uma reprimenda da vice uruguaia, Lucía Topolansky, que havia dito que o "rompimento da ordem democrática" na Bolívia não estava de acordo com as premissas do Mercosul de respeitar o Estado de direito.

Topolansky manifestou a intenção de acionar a cláusula democrática da OEA. Isso poderia fazer com que a Bolívia, hoje estado associado do Mercosul, ficasse suspensa do bloco. "O Uruguai teve uma atitude inicial de censura à mudança política que houve na Bolívia, mas eu creio que na plenária tive a oportunidade de explicar a todos como sucederam as coisas e que estamos atuando de acordo com a lei."

Longaric também disse que o Brasil é um dos países que mais têm apoiado o governo interino de Jeanine Añez, e que também têm sido importante o suporte da União Europeia, dos EUA e da própria OEA.

Sobre a violência que tomou as ruas e já deixou pelo menos 33 mortos e centenas de feridos em protestos e enfrentamentos com a polícia, Longaric disse que "a tarefa inicial que este governo se impôs foi a de pacificar o país".

"Os dias antes da mudança de governo e os seguintes foram muito difíceis, e o governo de Añez foi heroico, as dificuldades que enfrentou não tem antecedentes na história da Bolívia".

Ela ainda acrescentou que "nos grupos de choque integrados por apoiadores mais extremos do MAS, também identificamos forças irregulares externas que estavam no país para desestabilizar o nosso governo".