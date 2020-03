Chanceler alemã testa negativo para coronavírus

A chanceler alemã Angela Merkel, em quarentena em casa, está bem e deu negativo para um primeiro teste do coronavírus, anunciou nesta segunda-feira seu porta-voz.

Merkel decidiu entrar em quarentena depois de descobrir que o médico que aplicou uma vacina na sexta-feira estava infectado com o novo coronavírus.

"A chanceler está bem", disse o porta-voz Steffen Seibert à imprensa.

Merkel trabalha em seu apartamento em Berlim, assim como milhões de alemães, e comandou de seu imóvel uma reunião sobre um plano de ajuda econômica extraordinário para combater os efeitos do coronavírus.

O novo coronavírus infectou mais de 22.600 pessoas na Alemanha, com um balanço de 86 mortos.

Economia

O governo da Alemanha aprovou nesta segunda-feira um conjunto de medidas de bilhões de euros, inédito desde a Segunda Guerra Mundial, para atenuar a contração econômica que Berlim prevê que será de quase 5% devido à pandemia do novo coronavírus. O pacote prevê ajudas maciças às empresas e trabalhadores, com os quais a Alemanha vai contrair novas dívidas por 156 bilhões de euros, segundo o texto da lei decidido pelo conselho de ministros e que deve ser aprovado pelo Parlamento esta semana.

A Alemanha, maior economia europeia, decidiu, com este objetivo, suspender as restrições constitucionais de endividamento, informou o ministro das Finanças, Olaf Scholz. Esta é a primeira vez desde 2013 que a Alemanha, que é um dos países mais ortodoxos da Europa em termos de orçamento, precisa recorrer a dívidas para fechar seu orçamento federal. Desde então, o país acumulou superávits orçamentários e o sempre estabeleceu como norma política o "déficit zero". "Vamos fazer todo o necessário para defender as empresas e os empregos", destacou Scholz.

As empresas da Alemanha, particularmente exportadoras, são muito afetadas pelas restrições estabelecidas nos países para frear a propagação da pandemia. O pacote de ajuda prevê uma capacidade de empréstimos milionários garantidos pelo Estado para ajudar as empresas a resolver suas dificuldades de fluxo de caixa e fortalecer seu capital. Durante a entrevista coletiva, o ministro da Economia, Peter Altmaier, disse que prevê uma contração econômica de quase 5% pelo impacto da pandemia. "Esperamos uma queda da atividade econômica e será no mínimo tão expressiva como em 2008-2009, quando o Produto Interno Bruto alemão diminuiu 5%", disse o ministro. Antes da crise, o governo esperava um crescimento do PIB de 1,1% para este ano.