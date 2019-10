Cerca de 2 mil ovelhas invadem o centro de Madri

Pastores espanhóis lideraram um rebanho de cerca de 2.000 ovelhas pelas ruas de Madri neste domingo (20), na Festa da Transumância, em defesa dos antigos direitos de pastoreio e migração ameaçados pela expansão urbana.

Turistas e moradores locais se concentraram nas ruas para observar a passagem dos animais pelos pontos turísticos da capital espanhola. O rebanho foi acompanhado por músicos e dançarinos em trajes tradicionais.

Foto: AFP

Os pastores pararam na prefeitura para entregar às autoridades 50 "maravedíes" - moedas de cobre cunhadas pela primeira vez no século XI - como pagamento pela transumância, que é nome dado ao deslocamento sazonal de rebanhos para locais que oferecem melhores condições.

O desfile partiu da Casa de Campo, o maior parque de Madri, que já foi um campo de caça real, e atravessou a Porta del Sol no centro da capital, passando pela sede do Banco da Espanha antes de acabar em frente ao prédio da prefeitura.

Foto: AFP

Desde 1994, os pastores se deslocam com seus rebanhos pela cidade, ao longo de uma rota que já foi feita no inverno do norte, através de áreas rurais não desenvolvidas, para pastagens no sul da Espanha.