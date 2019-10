Cerca de 100 mortos e 4.000 feridos em quatro dias de protestos no Iraque

O número de mortos em manifestações em Bagdá e outras cidades no sul do Iraque é de 93 e quase 4.000 feridos desde terça-feira, informou uma comissão de direitos humanos do parlamento neste sábado.

A comissão não especificou se o balanço inclui as novas marchas deste sábado ou conta apenas o que aconteceu até sexta-feira. Os manifestantes exigem melhores serviços públicos, políticas estatais para aliviar o desemprego juvenil e ações para acabar com a corrupção.