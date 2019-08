Cearense vai assumir Embaixada do Brasil na Bulgária

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, a indicação da diplomata cearense Maria Edileuza Fontenele Reis para o cargo de embaixadora do Brasil na Bulgária e da Macedônia do Norte. Sabatinada no último dia 13, ela já foi cônsul-geral adjunta em Tóquio (1996-2001) e em Roma (2001-2004). De 2014 a 2017, foi cônsul-geral em Paris (2014-2017) e, desde 2017, compõe a delegação permanente junto à Unesco.

O currículo da nova embaixadora inclui ainda funções desempenhadas como as de primeira-secretária em missão transitória na embaixada em São Domingos (1993-1994) e de diretora do Departamento da Europa (2006-2010).

A indicação da cearense para o cargo foi feita, no dia 20 de maio, pela Presidência da República, em mensagem ao Senado enviada pelo ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil). No currículo encaminhado aos senadores, é informado que ela nasceu no dia 1º de maio de 1954, no município de Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, na região norte do Estado. Ela é formada em Comunicação Social pela Universidade de Brasília (UnB), do Distrito Federal, em 1975.