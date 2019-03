Casco de barco viking é encontrado na Noruega

O casco de um barco viking foi encontrado enterrado em um parque no sudeste de Oslo, anunciou nesta segunda-feira um grupo de arqueólogos.

Os restos foram encontrados com a ajuda de um radar de penetração no solo, dentro de um túmulo em um parque do condado de Vestfold, um lugar onde vestígios vikings são encontrados regularmente.

Existem sete cascos conhecidos de barcos da época viking na Europa, três deles nesta região.

O ministro norueguês do Clima e Ambiente, Ola Elvestuen, posa no lugar onde foi enterrado um barco da Era Viking, em Borreparken, no condado de Vestfold, sudeste da Noruega AFP

"As imagens mostram uma forma de barco (...) É impossível neste estágio determinar o estado de conservação do casco", explicou em um comunicado Terje Gansum, diretor do patrimônio de Vestfold.

Os arqueólogos realizarão exames suplementares antes de eventualmente escavarem o local.