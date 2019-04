Casa Branca diz que Trump jamais entregará seu imposto de renda

A Casa Branca disse neste domingo (7) que o presidente Donald Trump "jamais" entregará suas declarações de impostos a seus oponentes democratas, apesar do pedido apresentado ao Congresso. Trump é o primeiro presidente americano desde Richard Nixon (1969-1974) que se recusa a divulgar sua situação fiscal.

Os democratas aproveitaram sua maioria na Câmara de Representantes para exigir do Tesouro americano na quarta-feira (10) as seis últimas declarações de impostos do presidente americano.

Os democratas obterão esses documentos? "Nunca, e eles não precisam acessá-los", declarou Mick Mulvaney, chefe de equipe interino de Trump, falando ao canal de Fox. "É uma questão que já foi debatida durante a eleição presidencial de 2016", disse Mulvaney.

"Os eleitores sabiam que o presidente poderia ter apresentado suas declarações de impostos, sabiam que ele não havia feito isso e eles o elegeram igualmente e, é claro, é isso que deixa os democratas loucos", acrescentou.

Para justificar seu pedido, os democratas da Câmara dizem que querem ver como o Tesouro dos EUA (IRS) faz a inspeção das declarações do presidente.