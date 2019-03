Cantor de country Justin Carter morre por disparo acidental durante gravação de clipe

O cantor de country Justin Carter morreu após disparar acidentalmente contra si mesmo durante a gravação de um clipe no último sábado (16).

Em entrevista ao canal Fox News, a mãe de Carter, Cindy McClellan, disse que ele estava gravando um novo clipe em Houston, no Texas, quando tirou uma arma de seu bolso e "atirou em seu olho" acidentalmente. A arma estava sendo usada no vídeo.

Pelo perfil do Instagram de Justin, a família lamentou a morte e pediu doações para as despesas com o funeral.

"Por favor, mantenha a família de Justin em suas orações e dê privacidade neste momento difícil. Justin não está mais conosco, ele foi embora. Sentiremos saudade de você, que sempre foi cheio de alegria, riso e amado por tantas pessoas em sua vida", disse a família nas redes sociais do cantor.

A mãe de Carter ainda afirmou, na entrevista, que ele estava prestes a pegar a estrada em uma turnê que passaria por dez estados americanos. Ele havia acabado de assinar contrato com a Triple Threat Management. O cantor havia lançado, recentemente, a música "Love Affair".

"Aos olhos de muita gente ele seria o próximo Garth Brooks", disse Mark Atherton, da Triple Threat Management, em um comunicado à emissora, referindo-se a Brooks, o lendário cantor country conhecido para misturar elementos de rock em suas músicas. Atherton não compartilhou outros detalhes sobre a morte de Carter.