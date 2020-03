Canadá estuda medicamento para reduzir complicações da Covid-19

Pesquisadores canadenses lançaram nesta segunda-feira um estudo sobre o uso de um anti-inflamatório poderoso para reduzir os riscos de complicação pulmonar e morte relacionados ao novo coronavírus.

>Site vende "vacina" contra coronavírus e acaba fechado na 1ª fraude da pandemia nos EUA

>Sete países europeus iniciam testes de remédios com 3.200 pacientes

Vários pacientes com Covid-19 tiveram complicações graves devido a um aumento de celulas do sistema imunológico ativadas nos pulmões, o que se conhece como "tempestade de citocinas". Quando isto acontece, o sistema imunológico reage em excesso e danifica o tecido pulmonar, o que provoca dificuldade respiratória aguda e insuficiência de múltiplos órgãos.

Uma equipe liderada por Jean-Claude Tardif, diretor do Instituto do Coração de Montreal e acadêmico de medicina na Universidade de Montreal, espera que o medicamento Colchicina funcione para moderar a superprodução de células do sistema imunológico e seus compostos ativadores, chamados citocinas, em pacientes com Covid-19.

Caso sua eficácia seja comprovada, o medicamento - já disponível e usado para tratar gota e pericardite - poderá se tornar uma ferramenta-chave na luta contra a pandemia.

Em entrevista coletiva, o premier Justin Trudeau anunciou 132 milhões de dólares de financiamento para o desenvolvimento de uma vacina e sua produção no Canadá, bem como alianças com empresas para acelerar os testes clínicos, a eventual produção de uma vacina e tratamentos.

Jean-Claude Tardif disse à emissora pública Radio-Canada que espera saber se a colchicina é eficaz em pacientes com o novo coronavírus em três meses.

Segundo um comunicado, os pesquisadores querem recrutar 6 mil canadenses infectados pelo coronavírus para realizar um teste clínico. Mas só havia 1.430 casos de Covid-19 confirmados no Canadá até as 22h GMT deste domingo. Mais de 100 mil canadenses já foram testados.

O premiê Justin Trudeau também informou que o governo está acelerando os testes laboratoriais para detectar o vírus.