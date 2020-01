Câmara dos EUA irá votar resolução para limitar ações de Trump no Oriente Médio

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, disse na noite de domingo (5) que a Casa vai apresentar e votar esta semana uma resolução para limitar novas ações militares do presidente Donald Trump relacionadas ao Irã.

Segundo Pelosi, a proposta será semelhante à anunciada pelo senador democrata Tim Kaine, que na semana passada entrou com pedido no Senado americano para forçar um debate e votar uma medida que interrompa operações militares dos EUA no Irã.

Em carta dirigida aos democratas da Câmara, Pelosi descreveu o ataque aéreo dos EUA no Iraque que matou o principal líder iraniano, o general Qassim Suleimani, na última sexta-feira (03) como uma "provocação" e desproporcional". Pelosi disse ainda que a ofensiva americana "pôs em risco os militares, diplomatas e outros" dos EUA, ao causar forte escalada nas tensões com o Irã. Fontes: Dow Jones Newswires/Associated Press.