Câmara de Representantes formaliza processo de impeachment de Trump

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos votou hoje (31), a favor de avançar no processo de investigação para um processo de impeachment do presidente Donald Trump, estabelecendo um marco legal que permitirá aos congressistas interrogar publicamente as testemunhas convocadas.

"Hoje a Câmara tomou o seguinte passo, estabelecendo os processos para audiências abertas, conduzidas pela Comissão de Inteligência da Câmara, para que o público possa ver os dados por si mesmo", declarou, antes da votação, a presidente da Casa, a democrata Nancy Pelosi.

"Caça às bruxas"

O presidente Donald Trump denunciou nesta quinta-feira no Twitter "a maior caça às bruxas da história americana" logo após uma votação na Câmara de Representantes que aprovou a investigação para seu impeachment.

"É injusto, inconstitucional e fundamentalmente antiamericano", comentou a Casa Branca em comunicado.

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos votou nesta quinta a favor de avançar no processo de investigação para um processo de impeachment do presidente Trump, estabelecendo um marco legal que permitirá aos congressistas interrogar publicamente as testemunhas convocadas.

Os democratas tentam demonstrar que Donald Trump pressionou a Ucrânia a investigar o ex-vice-presidente democrata Joe Biden, um pré-candidato bem posicionado para enfrentá-lo nas eleições de 2020, o que o presidente classifica de "golpe de Estado".