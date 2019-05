Brasileira é eleita deputada por partido social-democrata catalão

A brasileira Maria Dantas, de 50 anos, será deputada na Espanha. Em Barcelona há 25 anos, Maria foi eleita pelo partido Esquerda Republicana da Catalunha (ERC). A advogada e militante, que trabalha para uma empresa de finanças em Barcelona, afirmou que sua principal bandeira é a dos imigrantes e dos refugiados.

Nascida em Aracaju, Maria foi votar ontem vestindo uma camiseta com o rosto de Marielle Franco, vereadora carioca assassinada em março de 2018. Ela também já participou de iniciativas como a Unidade Contra o Fascismo e o Racismo, Stop Mare Mortum e a plataforma Brasileiras contra o Fascismo de Barcelona.

Em um post no Twitter, Maria reforçou suas bandeiras contra o fascismo ao postar uma foto sua votando e dizendo que defenderá "todas as pessoas".

Tranquilidade

No início do dia, quando as urnas foram abertas, o clima era de tranquilidade em Madri, apesar do grande número de pessoas nas ruas. No colégio Rufino Blanco, no bairro de Chamberí, no centro da capital espanhola, muitos eleitores ainda estavam indecisos. "Confesso que estou em dúvida. Vou decidir só agora. Eu não gosto de nenhum partido, mas entendo a importância desta eleição", afirmou o aposentado Juan Manuel Heyer, de 72 anos.

Os líderes dos cinco principais partidos votaram pela manhã. O candidato vencedor, o socialista Pedro Sánchez, foi o primeiro a comparecer às urnas no Centro Cultural Volturno, em Pozuelo de Alarcón, em Madri, por volta das 9h30, acompanhado da mulher, Begoña Gómez.

Santiago Abascal, do Vox, chegou ao bairro de Pinar del Rey, em Madri, pouco antes do meio-dia. "Hoje, muita gente votará sem medo, defendendo a democracia e a nação", declarou.