Brasil cai no ranking de passaportes mais poderosos; veja países que dispensam visto

O Brasil caiu duas posições no ranking dos passaportes mais poderosos do mundo. Passou da 16ª em 2018 para 18ª posição na lista de 2019. O documento emitido no País permite a entrada, sem exigência de visto, em 169 países. Já 42 nações só autorizam o ingresso de visitantes brasileiros com vistos aprovados.

O chamado índice "The Henley Passport" considera o número de países que dispensam visto para a entrada do turista de determinada nacionalidade. Os passaportes mais poderosos deste ano são Japão e Singapura, que permitem o ingresso, sem exigência de visto, em 189 países. Em segundo lugar, também empatados, estão Finlândia, Alemanha e Coreia do Sul (187 países). Já Dinamarca, Itália e Luxemburgo emitem passaportes com entrada livre para 186 países.

O levantamento começou em 2005 e lista as vantagens de passaportes de 199 países. Os dados são pesquisados pela base global de dados da Henley & Partners, que analisa as regras de emissão de passaportes, em colaboração com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

A lista especifica países só concedem o visto no momento da chegada do turista ou dão autorização por meio eletrônico, sem a exigência de entrevistas prévias ou idas a consulados.

Atualmente, os brasileiros pagam uma taxa de emissão de passaporte de R$ 257,25. O processo é feito pela Polícia Federal.



Confira os países que dispensam visto para a entrada com passaporte brasileiro, segundo o índice "The Henley Passport", que permite a consulta online.

Ásia

1- Camboja (visto concedido na chegada)

2- Hong Kong

3- Indonésia

4- Casaquistão

5- Quirguistão (visto na chegada)

6- Laos (visto na chegada)

7- Macau

8- Malásia

9- Maldivas (visto na chegada)

10- Mongólia

11- Nepal (visto na chegada)

12- Filipinas

13- Singapura

14- Coreia do Sul

15- Sri Lanka (eTA, Autorização Eletrônica de Viagem)

16- Tajiquistão (visto na chegada)

17- Tailândia

18- Timor-Leste (visto na chegada)

19- Uzbequistão

Europa

20- Albânia

21- Andorra

22- Áustria

23- Bielorrússia

24- Bélgica

25- Bósnia

26- Bulgária

27- Croácia

28- Chipre

29- República Tcheca

30- Dinamarca

31- Estônia

32- Ilhas Faroé

33- Finlândia

34- França

35- Alemanha

36- Gibraltar

38- Grécia

39- Groelândia

40- Hungria

41- Islândia

42- Irlanda

43- Itália

44- Kosovo

45- Letônia

46- Liechtenstein

47-Lituânia

48- Luxemburgo

49- Malta

50- Moldávia

51- Mônaco

52- Montenegro

52- Países Baixos

53- Macedônia do Norte

54- Noruega

55- Polônia

56- Portugal

57- Romênia

58- Rússia

59- San Marino

60- Sérvia

61- Eslováquia

62- Eslovênia

63- Espanha

64- Suécia

65- Suíça

66- Ucrânia

67- Reino Unido

68- Vaticano

África

69- Botsuana

70- Burkina Faso (visto na entrada)

71- Cabo Verde (visto na entrada)

72- Camarões (visto na entrada)

73- Egito (visto na entrada)

74- Etiópia (visto na entrada)

75- Suazilândia

76- Gabão (visto na entrada)

77- Guiné Bissau (visto na entrada)

78- Quênia (visto na entrada)

79- Madagascar (visto na entrada)

80- Maláui (visto na entrada)

81- Mauritânia (visto na entrada)

82- Ilhas Maurício

83- Ilhas Maiote

84- Moçambique (visto na entrada)

85- Namíbia

86- Ilhas Reunião

87- Ruanda (visto na entrada)

88- São Tomé

89- Seychelles (visto na entrada)

90- Somália (visto na entrada)

91- África do Sul

92- Santa Helena (visto na entrada)

93- Tanzânia (visto na entrada)

94- Togo (visto na entrada)

95- Tunísia

96- Uganda (visto na entrada)

97- Zâmbia (visto na entrada)

98- Zimbábue (visto na entrada)

99- Senegal

Oceania

100- Ilhas Cook

101- Fiji

102- Polinésia Francesa

103- Ilhas Marshall

104- Micronésia

105- Nova Caledônia

106- Ilhas Palau (visto na entrada)

107- Papua Nova Guiné (visto na entrada)

108- Samoa (visto na entrada)

109- Ilhas Salomão (visto na entrada)

110- Tonga (visto na entrada)

111- Tuvalu (visto na entrada)

112- Vanuatu

113- ilha de Niue

114- Nova Zelândia

Caribe

115- Anguilla

116- Antigua e Barbuda

117- Aruba

118- Bahamas

119- Barbados

120- Bonaire

121- Ilhas Virgens Britânicas

122- Cayman

123- Curacao

124- Dominica

125- República Dominicana

126- Grenada

127- Haiti

128- Jamaica

129- Montserrat

130- São Cristóvão e Névis

131- São Martinho

132- São Vicente e Granadinas

133- Trinidad e Tobaco

134- Ilhas Turcas e Caicos

135- Santa Lúcia

136- Antilhas francesas



Américas

137- Argentina

138- Belize

139- Bermuda

140- Bolívia

141- Chile

142- Colômbia

143- Costa Rica

144- Equador

145- El Salvador

146- Ilhas Falkland

147- Guatemala

148- Guiana

149- Honduras

150- México

151- Nicarágua

152- Panamá

153- Paraguai

154- Peru

155- Suriname

156- Uruguai

157- Venezuela

Oriente Médio

158- Armênia

159- Bahrain (visto na entrada)

160- Geórgia

162- Irã (visto na entrada)

163- Israel

164- Jordânia (visto na entrada)

165- Líbano (visto na entrada)

166- Territórios Palestinos

167- Catar

168- Turquia

169- Emirados Árabes Unidos

Países que exigem visto dos brasileiros



Ásia

1- Afeganistão

2- Bangladesh

3- Butão

4- Brunei

5- China

6- Índia (e-visa, Visto de Visita por Meio Eletrônico )

7- Japão

8- Myanmar (e-visa)

9- Coreia do Norte

10- Paquistão (e-visa)

11- Taiwan

12- Turcomenistão

13- Vietnã

África

1- Argélia

2- Angola (e-visa)

3- Benin (e-visa)

4- Burundi

5- Camarões

6- África Central

7- Chade

8- Congo

9- República Democrática do Congo

10- Costa do Marfim

11- Djibuti (e-visa)

12- Guiné Equatorial

13- Eriteia

14- Gana

15- Guiné

16- Lesoto

16- Libéria

17- Líbia

18- Mali

19- Níger

20- Nigéria

21- Serra Leoa

22- Sudão do Sul

23- Sudão (e-visa)

Oceania

24- Samoa Americana

25- Austrália (e-visa)

26- Guam

27- Kiribati

28- Nauru

29- Ilhas Marianas do Norte

Caribe

30- Cuba

31- Porto Rico

32- Ilhas Virgens Americanas

Américas

33- Canadá

34- Guiné Francesa

35- Estados Unidos

Oriente Médio

36- Azerbaijão (e-visa)

37- Iaque

38- Kuwait (e-visa)

39- Omã (e-visa)

40- Arábia Saudita

41- Síria

42- Iêmen