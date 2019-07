Bombas da Segunda Guerra ainda representam ameaça na Alemanha

Já se passaram 74 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas as bombas que caíram nas cidades alemãs décadas atrás ainda representam perigos a um ritmo surpreendente. Milhares de bombas da época da guerra ainda estão escondidas do subsolo do país e, segundo autoridades, muitas vezes os detonares se degradam, com a erosão natural, e a bomba acaba explodindo sozinha.

>Bomba da 2ª Guerra Mundial é encontrada próximo à Praia de Iracema

Quando detectadas, na maioria das vezes as bombas podem ser desativadas. Em casos raros, uma explosão "controlada" se faz necessária.

Ameaça historica

Berlim sofreu durante a guerra pesadas campanhas de bombardeios, em particular na primavera de 1945, com um terço das casas da cidade destruídas e dezenas de milhares de mortes. Milhares de bombas da época, não detonadas, já foram descobertas e cerca de 3.000 outras permanecem no subsolo de Berlim, segundo especialistas.

A maior evacuação, para esse tipo de operação, desde 1945 foi em setembro de 2017, em Frankfurt, onde foi encontrada uma enorme bomba britânica com uma carga explosiva de 1,4 tonelada. Cerca de 65.000 habitantes tiveram que deixar suas casas.

Em abril de 2018, as forças de segurança de Berlim desativaram uma bomba britânica de 500 kg. Cerca de 10.000 pessoas foram evacuadas.

E em junho deste ano, uma bomba americana de 100 quilos da Segunda Guerra Mundial foi desativada, após sua descoberta no centro de Berlim, perto da icônica praça Alexanderplatz.

Visão geral do canteiro de obras perto da Alexanderplatz de Berlim, onde uma bomba de 100 kg da Segunda Guerra Mundial foi descoberta em 14 de junho de 2019 Reprodução

A operação incliu a evacuação de 3.000 pessoas da área ameaçada e a delimitação de um perímetro de segurança de 300 metros. Descoberta perto de um imponente centro comercial, a bomba teria sido largada por um bombardeiro americano, e seu detonador permaneceu intacto.

O número de bombas encontradas no país vem crescendo nos últimos meses. Só em maio, houveram pelo menos 19 alertas de bombas em todo o país, em metropoles como Colônia, Berlim, Hamburgo, Stuttgart, e, alarmantemente, para motoristas, perto da Autobahn perto de Nuremberg.

Embora em todas as décadas desde a Grande Guerra tenham ocorrido incidentes do tipo no país, a causa da alta recente é um fenômeno bem recente. Para especialistas locais, entre as principais causas do notável aumento dos casos está o "boom" no mercado da construção civíl nacional que vem encorajando novas escavações de terrenos abandonados, visando evitar surpresas desagradáveis durante a obra.

A Alemanha não é a única na Europa a se preocupar com os artefatos não detonados. Londres teve um susto no final de maio, por exemplo, em que uma suposta bomba antiga encontrada no Tâmisa acabou se revelando uma gigantesca bugiganga de Natal. A polícia não estava enganada em levar a ameaça a sério, no início do mês, uma bomba genuína da Segunda Guerra Mundial foi descoberta sem explodir em Kingston, sudoeste de Londres.