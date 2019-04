Bolívia: Ônibus cai em precipício deixando 25 mortos

Nesse domingo (21), um ônibus de passageiros caiu de um precipício em estrada ao norte da cidade de La Paz, deixando 25 mortos depois de uma tripla colisão, informou chefe da polícia boliviana, Yuri Calderón.

O acidente aconteceu porque o ônibus tentou ultrapassar um caminhão e se chocou com uma caminhonete vindo no sentido contrário, segundo Calderón. Foi uma queda de 200 metros.

O ônibus da empresa Totaí fazia a rota entre La Paz e a cidade de Rurrenabaque, na Amazônia boliviana.

Ainda não se tem informações sobre o número exato de feridos no acidente e as equipes de buscas ainda trabalham no precipício que possui uma densa vegetação.

Este é o segundo acidente mais grave na Bolívia até agora neste ano, depois dos 24 mortos e 12 feridos em uma colisão entre um ônibus e caminhões em fevereiro, em uma rodovia no departamento andino de Oruro (sul).