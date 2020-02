Bebê é diagnosticado com coronavírus 30 horas após nascer na China

Um bebê da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia, foi diagnosticado com o novo coronavírus 30 horas após o nascimento, de acordo com informações da imprensa estatal chinesa nesta quarta-feira (5). O bebê é a pessoa mais jovem infectada pelo vírus, que matou quase 500 desde seu surgimento no fim do ano passado.

A CCTV citou especialistas que disseram que poderia ser um caso de "transmissão vertical", referindo-se a infecções transmitidas de mãe para filho durante a gravidez, parto ou imediatamente após o parto.

A mãe havia testado positivo para o vírus antes de dar à luz. A agência oficial de notícias Xinhua informou, na segunda-feira (3), que um bebê nascido na semana passada de uma mãe infectada tinha testado negativo.

A comissão nacional de saúde da China disse, na terça-feira (4), que a pessoa mais velha diagnosticada com o vírus tem 90 anos e que 80% das mortes registradas foram em pacientes com 60 anos ou mais.