Barnier diz que UE não vai recuar em negociações sobre Brexit

O principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, alertou hoje que não vai recuar e fazer concessões antes de 31 de outubro, data final para que o Reino Unido se retire do bloco.



Segundo Barnier, "em todas as circunstâncias, a UE vai continuar protegendo os interesses de seus cidadãos e empresas, assim como as condições para a paz e a estabilidade na ilha da Irlanda".



A situação da fronteira entre a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, e a Irlanda, que faz parte da UE, continua sendo a principal controvérsia que impede uma saída organizada dos britânicos do bloco. Existem temores de que a questão venha a comprometer o processo de paz na Irlanda.



Barnier disse que garantir que a Irlanda continue pacífica é "nosso dever e responsabilidade".



O alerta de Barnier veio um dia depois de o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conseguir suspender o Parlamento britânico por cerca de um mês, até 14 de outubro, enfraquecendo as chances de que sejam aprovadas leis que impeçam um Brexit sem acordo. Fonte: Associated Press.