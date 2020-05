Banksy presta homenagem aos profissionais de saúde britânicos

Uma obra do artista britânico Banksy que presta homenagem aos profissionais da saúde foi instalada em um hospital do Reino Unido e será leiloada para arrecadar fundos para o sistema de saúde do país, informou a agência Press Association.

A criação em preto e branco do famoso artista urbano representa um menino de joelhos, brincando com uma boneca super-heroína: uma enfermeira com capa, máscara e um avental com uma cruz vermelha. No lixo, perto do menino, estão os bonecos do Batman e Homem-Aranha, abandonados.

A obra, com o o título "Game Changer", mede quase um metro e está em um corredor do hospital de Southampton.

"Obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Espero que isto ilumine um pouco o local, mesmo que seja apenas em preto e branco", escreveu o artista em uma nota dirigida aos funcionários do estabelecimento.

Quando terminar o confinamento, a obra será exposta ao público e depois será leiloada. O dinheiro arrecadado será destinado ao Sistema Nacional de Saúde (NHS), informou uma porta-voz de Banksy.

O Reino Unido, um dos países mais afetados pela pandemia de coronavírus, registrava até quarta-feira 30.076 mortes.