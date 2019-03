Baleia é encontrada morta nas Filipinas com 40 kg de plástico no estômago

Pesquisadores encontraram uma baleia morta no arquipélago das Filipinas que tinha um total de 40 kg de plástico dentro de seu estômago.

Funcionários do museu D'Bone Collector, que resgataram a espécie de Baleia-bicuda-de-cuvier nesta sexta-feira (16), disseram em uma publicação no Facebook que o animal estava com a "maior quantidade de plástico que nós já vimos dentro de uma baleia".

Dentre os resíduos encontrados no organismo do animal estavam 16 sacos de arroz e diversos sacos de compras. O museu ainda anunciou que publicará em breve uma lista completa dos itens encontrados dentro do mamífero.

"Eu não estava preparado para essa quantidade de plástico", disse o fundador e presidente do museu, Darrell Blatchley, à emissora norte-americana CNN. "Era tanto que o plástico estava começando a calcificar."

O uso de plástico descartável é um problema mundial, mas bastante intenso em alguns países do Sudeste Asiático, como as Filipinas. Dezenas de animais já morreram em decorrência do descarte inadequado desses materiais.

O governo do Reino Unido chegou a divulgar um relatório dizendo que o nível de plástico no oceano poderia triplicar na próxima década, se medidas não fossem tomadas para conter o problema.