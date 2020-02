Balanço de mortos por coronavírus sobe para 26 no Irã

Sete pessoas morreram, nas últimas horas, no Irã devido ao novo coronavírus, fazendo com que o número de vítimas fatais da epidemia subisse para 26 no país, conforme informações divulgadas nesta quinta-feira (27) pelo ministério da Saúde do país.

O porta-voz da pasta, Kianuch Jahanpur, anunciou que o país registrou 106 contágios nas últimas 24 horas, o que eleva o número de infectados a 245.

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) acusou, na quarta-feira (26), o Irã de ocultar informações sobre a propagação do novo coronavírus e criticou a repressão aos jornalistas que publicam notícias de forma independente.