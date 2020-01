Um avião ucraniano com 180 pessoas a bordo caiu após decolar do aeroporto internacional Imam Khomeini, que atende a região metropolitana de Teerã. As informações foram confirmadas por agências de notícias iranianas.

De acordo com as agências do Irã, o Boeing 737-800 da empresa Ukraine Internationa, teve problemas no início do voo e caiu depois de alguns minutos. O voo 752 seguia da capital iraniana para Kiev, na Ucrânia.

Ainda não há informações sobre as vítimas.