Avião que combatia incêndios na Austrália cai e mata 3

Um avião que participava da operação de combate aos incêndios florestais na Austrália caiu nesta quinta-feira (23), matando os três tripulantes a bordo da aeronave. De acordo com as autoridades locais, todas as vítimas são estadunidenses que residem na Austrália.

A queda aconteceu por volta das 14h locais (meia-noite em Brasília) em uma região montanhosa na parte sul do estado de Nova Gales do Sul. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

"(A aeronave) se chocou com força contra o chão, e a informação inicial é de que houve uma grande bola de fogo ligada ao impacto do avião quando ele caiu", disse Shane Fitzsimmons, encarregado da brigada rural de incêndio de Nova Gales do Sul.

A aeronave que caiu é um avião-cisterna do modelo C-130 Hercules que pertence à empresa anti-incêndios canadense Coulson Aviation. A companhia decidiu suspender os voos dos demais aviões do tipo até a conclusão das investigações.

Aviões deste tipo costumam ter capacidade para despejar até 15 mil litros de água ou agentes químicos que retardam as chamas, auxiliando o combate a incêndios em áreas remotas.

Desde setembro, as queimadas na Austrália já mataram ao menos 32 pessoas e destruíram mais de 2.500 casas. A área devastada já ultrapassa os 10 milhões de hectares (quase metade do estado de São Paulo), e estima-se que mais de 1 milhão de animais tenham morrido.