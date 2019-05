Avião de passageiros pega fogo em Moscou e mata pelo menos 13 pessoas

Pelo menos 13 pessoas morreram no incêndio em um voo da companhia aérea russa Aeroflot, que fez um pouso de emergência, em chamas, no aeroporto moscovita Sheremetievo, neste domingo (5), pouco após a decolagem, disseram autoridades citadas pela agência estatal de notícias TASS.

O Sukhoi Superjet 100 "enviou um sinal de emergência logo após a decolagem, fez uma primeira tentativa fracassada de pouso de emergência e depois, no segundo, atingiu o solo com a fuselagem", disse uma fonte do aeroporto citada pela agência de notícias Interfax.

De acordo com a agência Ria Novosti, um problema elétrico teria causado um incêndio no meio do vôo. Imagens de televisão mostraram chamas saindo do avião durante a tentativa de pouso. Outra fonte, citada pela agência estatal de notícias TASS, relatou "várias pessoas feridas".

Todos os passageiros foram evacuados do avião.