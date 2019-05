Avião da Boeing que foi parar em rio nos EUA teve falha

Foto: Thomas A. Higgins / Navy Office of Information / AFP

Um sistema que ajuda a frear os aviões durante o pouso não funcionou no Boeing 737 que terminou em um rio, na sexta-feira à noite (3), em uma base naval americana na Flórida - informou no domingo (5) um oficial da segurança dos transportes. Havia 143 pessoas a bordo.

A aeronave, um Boeing 737-800 de 18 anos segundo o site Flightradar24, havia deixado Guantánamo, em Cuba, e transportava o pessoal dessa base militar e suas famílias.

Ele acabou parando em águas rasas após um pouso forçado durante uma tempestade, quando deixou a pista na base militar em Jacksonville, Flórida.

Todos os passageiros foram evacuados, e 21 pessoas, levadas para hospitais locais com ferimentos leves, de acordo com as autoridades.

No domingo, o vice-presidente do Conselho de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês), Bruce Landsberg, informou à imprensa que um dos reversores da aeronave não funcionou.

"O avião passou por manutenção, e foi observado que o inversor esquerdo não estava funcionando", disse ele.

Além disso, o piloto solicitou uma mudança de pista e pousou em uma que, de acordo com o controle de tráfego aéreo, tinha sua longitude reduzida pela presença de material naval, disse Landsberg.

"Não sabemos o que estavam pensando, ou por que fizeram essa escolha. Essa será uma das coisas que teremos que ver", disse ele.

A tempestade dificultou a recuperação da fuselagem. A Marinha enviou mergulhadores para tentar encontrar animais de estimação, e barreiras foram instaladas para impedir que o querosene se espalhe no rio.