Autoridade palestina deixará de respeitar acordos com Israel

O presidente palestino, Mahmud Abbas, anunciou nesta quinta-feira (25) que a Autoridade Palestina vai deixar de respeitar seus acordos com Israel.

"Anunciamos a decisão da direção (palestina) de deixar de aplicar os acordos assinados com Israel", declarou Abbas em Ramallah, acrescentando que a direção palestina havia criado imediatamente um comitê para estudar como seguir adiante com esta decisão.

Israel e palestinos têm acordos bilaterais nos campos de gestão de água e segurança.

Se os palestinos pararem de aplicá-los, isto poderá trazer consequências sobretudo para a segurança na Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Mahmud Abbas, de 84 anos, já havia feito ameaças similares de não mais reconhecer Israel no passado, mas não chegaram a ser aplicadas.

As relações entre o governo de Abbas, baseado na Cisjordânia ocupada, e as autoridades israelenses se degradaram no curso dos últimos meses.

Esta semana, Abbas condenou as demolições de residências de palestinos por Israel no sul de Jerusalém, criticando a "perigosa escalada contra o povo palestino indefeso".

Em fevereiro, Israel anunciou o bloqueio de 500 milhões de shekels (122 milhões de euros) sobre o montante total destinado à Autoridade Palestina ao título de imposto sobre valor agregado e de direitos de alfândega retidos pelo Estado hebraico sobre produtos importados pelos palestinos.

Esta sanção havia sido imposta em resposta ao desembolso pela Autoridade Palestina de ajuda às famílias de palestinos presos ou mortos por terem cometido ataques contra israelenses.

Estas taxas representam 65% de receita da Autoridade Palestina.