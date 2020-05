Áustria supera primeira fase de desconfinamento com coronavírus sob controle

O ministro da saúde da Áustria, Rudolf Anschober, anunciou, nesta terça-feira (5), que a primeira fase do desconfinamento no país manteve o coronavírus sob controle e não levou a um novo pico de infecções.

A reabertura do país começou em 14 de abril, depois de um mês de fechamento, fazendo da Áustria um dos primeiros países europeus a afrouxar o bloqueio. "A situação é estável, tomamos as decisões corretas no momento adequado", disse Anschober.

Segundo o ministro, a primeira fase da reabertura foi excelente e o país conseguiu reduzir a taxa de aumento nos casos diários para 0,2%. Antes do bloqueio, a cifra era de 50%.

Em 14 de abril, lojas de até 400 metros quadrados puderam reabrir. Na semana passada, a permissão foi estendida a lojas maiores e outros prestadores de serviços, como cabeleireiros.

Bares, restaurantes, museus e hotéis devem reabrir ainda no mês de maio. O governo austríaco ainda recomenda, entretanto, o trabalho remoto, o distanciamento social e o uso de máscaras de proteção em lugares públicos.

Até esta terça-feira (5), a Áustria registou 15.650 casos de coronavírus e 606 mortes, de acordo com a universidade americana Johns Hopkins.