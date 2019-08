Ator de "Cruzeiro das Loucas" será julgado por apalpar mulher sem consentimento

O ator vencedor do Oscar Cuba Gooding Jr irá a julgamento por ter apalpado uma mulher em Nova York, depois que um tribunal rejeitou seu pedido de arquivamento do caso. Gooding, 51 anos, é acusado de agarrar o seio de uma mulher sem seu consentimento em um bar em Manhattan em uma noite de junho. O ator é acusado de tocar a mulher à força e pode ser condenado a até um ano de prisão se for considerado culpado.

Gooding nega as acusações e seus advogados solicitaram que elas fossem arquivadas, afirmando que as imagens das câmeras de segurança do bar mostraram que seu cliente era inocente. Mas na quarta-feira, a juíza do tribunal criminal do estado de Nova York Phyllis Chu rejeitou o pedido, dizendo que relatos conflitantes sobre o que aconteceu só poderiam ser resolvidos no julgamento. "O tribunal considera que o réu não cumpriu com seu ônus de apresentar razões convincentes para justificar o indeferimento", disse Chu em uma decisão escrita consultada pela AFP.

A decisão foi divulgada nesta quinta-feira. Gooding se entregou à polícia em 13 de junho e foi solto no mesmo dia, sem fiança. O julgamento está marcado para começar no dia 3 de setembro.

Gooding ganhou um Oscar em 1997 por interpretar um jogador de futebol americano em "Jerry Maguire: A Grande Virada". Ele recentemente interpretou OJ Simpson na série "The People vs OJ Simpson: American Crime Story".