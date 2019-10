Ativistas iraquianos fazem versão local da canção ‘Bella Ciao’

Nas últimas semanas, uma grande fatia da população do Iraque foi às ruas, como também foram os chilenos, os equatorianos e os libaneses. As multidões conglomeradas em Bagdá exigem o fim da corrupção, a melhora na qualidade de vida e um governo menos pautado por conflitos sectários.

Como parte dos protestos, ativistas produziram uma versão em árabe do clássico italiano "Bella Ciao". Repetem no refrão: "Sem opções, sem opções, sem opções, opções!".

Parte do folclore italiano, a canção "Bella Ciao" foi transformada em hino anti-fascista nos anos 1940. Ficou ainda mais conhecida depois de aparecer na série espanhola "Casa de Papel". O personagem Professor diz ter aprendido a letra com seu avô, membro da resistência italiana. Manifestantes contrários a Jair Bolsonaro também adotaram o "Bella Ciao", cantando com a letra "ele não, ele não, ele não não não".