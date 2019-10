Ataque a tiros em frente a sinagoga mata 2 na Alemanha

Duas pessoas morreram em um ataque a tiros na cidade de Halle, na Alemanha, nesta quarta-feira (9). Segundo o jornal Bild, os disparos ocorreram em frente a uma sinagoga e uma granada foi lançada em um cemitério.

"De acordo com as informações iniciais, duas pessoas foram mortas", disse a polícia local. "Houve diversos disparos. Os suspeitos fugiram em um veículo. Estamos fazendo buscas e pedimos aos moradores que fiquem em casa". A polícia anunciou também que um suspeito foi detido. Não há informações sobre quem são os autores do ataque.

O atentado ocorreu no dia do Yom Kippur, o mais sagrado do ano para o judaísmo. Nesta data, os fiéis fazem jejum de mais de 24 horas. A estação central de trens de Halle foi fechada. A cidade tem cerca de 200 mil habitantes e fica 150 km a sudoeste de Berlim, no estado da Saxônia-Anhalt.