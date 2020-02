Astrônomos descobrem nova "mini-Lua" do tamanho de um carro na órbita da Terra

A Terra adquiriu uma segunda "mini-Lua", do tamanho de um automóvel - revelam os astrônomos que descobriram este objeto celeste orbitando nosso planeta.

Com aproximadamente 1,9 a 3,5 metros de diâmetro, o satélite foi observado na noite de 15 de fevereiro pelos pesquisadores Kacper Wierzchos e Teddy Pruyne, do projeto Catalina Sky Survey (CSS), financiado pela NASA (a agência espacial americana), no estado do Arizona.

"GRANDE NOTÍCIA. A Terra tem um novo objeto capturado temporariamente/possível mini-Lua chamada 2020 CD3", que pode ser um asteroide tipo C [com uma importante composição de carvão, portanto muito escuro]", tuitou Wierzchos na quarta-feira.

O cientista disse que a informação é "importante", porque "é apenas o segundo asteroide conhecido a orbitar a Terra, depois do 2006 RH120, também descoberto pelo CSS.

Sua rota sugere que entrou na órbita terrestre há três anos, acrescentou.

O centro de planetas menores do Observatório Astrofísico Smithsonian, que acumula informação sobre os objetos menores do sistema solar, disse que "nenhum vínculo com um objeto artificial foi encontrado". Em outras palavras: trata-se, sem qualquer dúvida, de um asteroide capturado pela gravidade terrestre.

A dinâmica orbital "indica que este objeto está temporariamente atado à Terra".

O novo vizinho terrestre não está em uma órbita estável e é pouco provável que permaneça nessa posição por muito tempo.

"Está se afastando do sistema Terra-Lua, enquanto conversamos", e deve sair em abril, disse o pesquisador Grigori Fedorets, da Queen's University, de Belfast, à revista "New Scientist".

O único asteroide até então conhecido a gravitar ao redor da Terra, o 2006 RH120, orbitou nosso planeta de setembro de 2006 a junho de 2007.