Assembleia Geral da ONU é aberta em Nova York

O embaixador da Nigéria na Organização das Nações Unidas (ONU), Tijani Muhammad-Bande, presidente da 74ª sessão da ONU, abriu nessa terça-feira os trabalhos da assembleia geral em Nova York.

Em seu discurso no encontro, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que a organização vai realizar cinco reuniões de alto-nível em temas como: mudanças climáticas, serviço de saúde universal e financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele pediu que a comunidade internacional trabalhe unida nesses e em outros desafios globais.

Guterres disse ainda que a ONU precisa de mais cooperação intensa com outras organizações regionais e internacionais, bem como contato mais próximo com o setor privado, a sociedade civil e outros parceiros. Líderes mundiais vão discursar durante a semana, com abertura oficial no próximo dia 24.

*Emissora pública de televisão do Japão