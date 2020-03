Argentina terá quarentena total a partir da meia-noite desta sexta-feira

Depois de reunir-se por toda a tarde com governadores, ministros e representantes da oposição na residência oficial de Olivos, o presidente argentino, Alberto Fernández, decretou quarentena total no país, a partir das 0h desta sexta-feira (18) pelo menos até dia 31 de março.



A quarentena será vigiada por soldados do Exército e policiais. Só serão permitidos o trânsito de pessoas que justifiquem estarem indo comprar alimentos e remédios ou buscar dinheiro em caixas automáticos próximos a suas residências. Também será possível ir a médicos e hospitais para atendimento.



A única outra exceção para uma saída de casa será a de auxiliar um parente doente. As demais terão de contar com autorização das autoridades sanitárias.



Quaisquer movimentações na rua, de carro ou a pé, que saiam destas determinações podem ser punidas com penas de prisão de 1 a 15 anos, por atentado à saúde pública.



Os bancos estarão fechados, e as operações poderão ser feitas pela internet ou por meio dos caixas eletrônicos. Todo o comércio que não esteja relacionado a venda de alimentos e remédios será fechado, incluindo bares, restaurantes, cinemas e teatros.



A Argentina está tomando esta decisão 16 dias depois da confirmação do primeiro caso. Ou seja, duas semanas antes de a Europa ter tomado (a Itália demorou 30 dias, por exemplo). Com isso, espera-se conter a onda de contágios.



Atualmente, há 79 casos de infectados e três mortes confirmadas.