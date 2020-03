Argentina registra primeira morte pelo novo coronavírus na América Latina

A América Latina registrou, nesse sábado (7), a primeira morte por coronavírus no território continental. A vítima - com óbito na capital Argentina, Buenos Aires - é um homem de 64 anos que retornou, no fim de fevereiro, de uma viagem pela Europa. As informações são da Agence France-Presse.

O paciente falecido apresentava "antecedentes de diabetes, hipertensão, bronquite crônica e insuficiência renal", de acordo com informações do ministério da Saúde local. A pasta também declarou que o homem começou com uma sintomatologia de "febre, tosse e dor de garganta" em 28 de fevereiro e fez a primeira consulta médica em 4 de março.

O ministério informou que o homem deu entrada com sintomas de pneumonia na unidade de terapia intensiva do hospital público Argerich e precisou de assistência respiratória mecânica. Sua esposa, assintomática, é submetida a exames.

Brasil

O idoso faz parte da lista de nove infectados no vizinho sulamericano. Com isso, a América Latina soma mais de 60 infectados. Desse número, 19 estão no Brasil, espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia.

De acordo com o Ministério da Saúde, um dos pacientes brasileiros encontra-se em estado grave e respira com ajuda de aparelhos. Trata-se de uma mulher de 52 anos, internada em UTI no Distrito Federal.

Boletim divulgado pela pasta explica que a vítima "apresenta síndrome respiratória aguda severa, em função de doença crônica preexistente", mas não detalha qual seria a doença.

Apesar de não ter nenhum caso confirmado de contágio pelo coronavírus, o Ceará mantem sob observação nove pacientes que apresentam sintomas parecidos do COVID-19 ou que vieram de viagem ao exterior. O estado já descartou 26 suspeitas de infecção pelo vírus desde o fim de janeiro, quando, pela primeira vez, um jovem vindo da China teve o quadro viral investigado em Sobral, mas que também testou negativo para a doença.

Ao todo, noventa e cinco países e territórios estão afetados pelo COVID-19, que deixou mais de 3.556 mortos e quase 105.000 contágios em todo o planeta.