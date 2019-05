Apresentador é demitido após comparar bebê real com chimpanzé

O apresentador Danny Baker, da BBC Radio 5 live, foi demitido nesta quinta-feira depois de publicar um tuite sobre o filho do príncipe Harry e de Meghan ao lado de uma foto de um chimpanzé.

O filho do príncipe Harry e de sua esposa Meghan, cuja mãe é negra, nasceu na segunda-feira. Na quarta-feira eles anunciaram que a criança recebeu o nome Archie.

Jornais britânicos como o tabloide Daily Star reproduziram os lamentos do radialista da BBC sobre sua demissão por um tuíte considerado racista Reprodução

"O bebê real deixa o hospital", tuitou o apresentador Danny Baker, ao lado de uma imagem antiga, em preto e branco, de um casal vestido de modo elegante, cuja mulher dá a mão para um chimpanzé com um sobretudo e um chapéu.

AFP

Acusado de racismo, ele apagou a mensagem e pediu desculpas.

Depois de anunciar no Twitter que havia sido demitido, o apresentador, de 61 anos, denunciou a maneira como foi dispensado e afirmou que foi "jogado literalmente debaixo de um ônibus".

Um porta-voz da BBC afirmou que Baker cometeu um "grave erro de julgamento, que vai contra os valores que nós queremos encarnar como emissora de rádio".

"Danny é um locutor brilhante, mas não apresentará mais programas semanais conosco".

AFP

Presente

Harry recebeu de presente nesta quinta-feira um pequeno macacão de manga curta para seu filho recém-nascido, com a imagem da Invictus Games, uma competição esportiva que ele criou em 2014 para veteranos de guerra. Harry viajou para Haia apenas três dias depois do nascimento de seu filho para participar dos preparativos para a próxima edição da Invictus, no próximo ano.

AFP

O príncipe mostrou a roupinha à imprensa e, brincando, a colocou no peito com um grande sorriso.

Os Jogos Invictus também têm um simbolismo especial para Harry e Meghan. Foi durante a edição 2017, em Toronto, quando o príncipe fez sua primeira aparição pública com a ex-atriz americana. No ano seguinte, ambos apareceram na edição de Sydney, poucos dias depois do anúncio da gravidez de Meghan.